Пропавшую журналистку Наталью Попову нашли мертвой

Бывший редактор портала Е1 Наталья Попова обнаружена мертвой у себя дома. Женщина пропала две недели назад, ее разыскивали коллеги и родственники. По факту смерти журналистки проводится доследственная проверка.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, заявление в полицию о пропаже Натальи Поповой поступило вчера около 22:00. Правоохранители нашли тело женщины в ее квартире. Следов криминала в жилище не было. «Хозяйка квартиры была в одежде, порядок вещей не нарушен, дверь в жилище была заперта изнутри на щеколду. Каких-либо записок также не найдено. Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем», – прокомментировал Горелых.

В областном следственном комитете сообщили, что телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. Для выяснения давности и точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам СК будет принято процессуальное решение.

Наталье Поповой было 42 года. Редакция РИА «Новый День» приносит соболезнования друзьям и родственникам коллеги.

Фото: Артем Устюжанин, Е1

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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