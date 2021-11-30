В Свердловской области выявлено 705 новых случаев Covid-19, в том числе 170 – в Екатеринбурге, с начала пандемии – 179 269.
В региональном оперштабе сообщают, что состояние 777 госпитализированных оценивается как тяжелое, 471 из них находится в реанимации, в том числе 364 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 5 845. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.
Зарегистрировано 35 случаев смерти больных Covid-19, общее число умерших в регионе – 8429.
За сутки выписано 485 человек, всего – 156 824.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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