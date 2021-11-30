12-летняя арфистка из Екатеринбурга получила высший балл на международном конкурсе юных музыкантов

Сегодня в Москве прошел первый тур международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», где выступала 12-летняя арфистка из Екатеринбурга Арина Панова.
Девочка исполнила два произведения – классическую сонату Жана-Батиста Крумпхольца и сочинение современной арфистки Дэборы Хэнсон-Конант «Барочное фламенко». Арина выступала перед тремя судьями из России, Швейцарии и Франции, которые поставили ей 35 баллов из возможных 36. Член жюри из Швейцарии – альтист Гилат Карни без сомнений поставил 12 максимальных баллов и прокомментировал выступление екатеринбурженки так: «Я чувствовал, что бегут мурашки по коже, и понимал, что это настоящий музыкант».
Арина Панова представляла на «Щелкунчике» Уральский музыкальный колледж, ее педагог – арфистка Вероника Лемишенко.
Мы связались с Ариной, и она рассказала «Новому Дню», что участвует в «Щелкунчике» уже второй раз, но в прошлом году ей не удалось дойти до финала. «Я играю на арфе с пяти лет, то есть уже целых семь лет, – поделилась Арина. – Арфа – это инструмент мечты моей бабушки, Пановой Людмилы Евгеньевны. Она привела меня в школу на арфу, и я этому очень рада».
В этом году Арина единственная арфистка на «Щелкунчике» и единственная участница из Екатеринбурга. «Я участвовала во многих конкурсах. В Португалии, Венгрии, Мадриде, дважды принимала участие в фестивале «Денис Мацуев представляет», – рассказала агентству юная арфистка. – Также принимала участие в «Ночи музыки», была награждена губернаторской премией «Юные дарования». Сейчас моя мечта – съездить на конкурс во Францию».
Как пояснила Арина, сейчас у нее одна цель – дойти до финала «Щелкунчика». В этом ее поддерживают и зрители, так как уже в комментариях к прямой трансляции предрекли ей судьбу финалиста.
Запись выступлений сегодняшнего тура, где и выступала Арина Панова, можно посмотреть на YouTube. Игру екатеринбурженки можно послушать, промотав видео до 1 часа 49 минут 20 секунд.
«Щелкунчик». Струнные инструменты
Екатеринбург, Мария Зыкова
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