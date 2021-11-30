«Архивы Нового дня» о президенте и снайперах

30 ноября 2011 года уральцы обсуждали визит в Екатеринбург Дмитрия Медведева, который тогда был президентом. Первое лицо приехало открывать станцию метро «Ботаническая». Силовики готовились изо всех сил. Людям запретили выглядывать из окон и пользоваться оптикой: биноклями, фотоаппаратами. Маршрут передвижения глав государства зачищали от автомобилей и людей. На крышах домов при этом дежурили снайперы, которые были призваны обеспечить безопасность президента с воздуха. Этими фотографиями люди делились в соцсетях. Смотрите, как это было, на наших архивных снимках.

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