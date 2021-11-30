В Единую дежурную часть Екатеринбурга поступило почти 100 тысяч звонков с начала года

Екатеринбургские депутаты сегодня проверили работу Единой дежурно-диспетчерской службы. На ее базе создана горячая линия 112 для вызова экстренных служб, а также система мониторинга возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в городе. В выездном заседании комиссии по безопасности приняли участие депутаты Сергей Воронин, Тимофей Жуков, Виктория Ивачева.

Доклад о работе ЕДДС представил глава комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин. За девять месяцев 2021 года в ЕДДС поступило 92 тысячи сообщений от граждан и организаций. Больше всего запросов касалось темы ЖКХ (60,9%), также екатеринбуржцы активно спрашивали о благоустройстве (21,4%). Звонков по линии полиции было зафиксировано 3,5%, скорой медицинской помощи – 0,8%, противопожарной службы – 0,7%, антитеррора – 0,5% и газовой службы – 0,2%. В прошлом году в ЕДДС открылась «коронавирусная» горячая линия. Горожане могли получить консультации, связанные с пандемией Covid-19. В 2021 году за консультативной помощью обратились более 11 тысяч человек, это 12% от общего числа запросов в диспетчерскую службу.

Депутатам показали зал, где принимаются и обрабатываются экстренные вызовы. Служба работает круглосуточно, поэтому для сотрудников оборудованы комнаты отдыха, душевые и столовая. Виктория Ивачева поинтересовалась, сколько в среднем получают работники ЕДДС, и есть ли в организации дефицит кадров. Ей ответили, что средняя зарплата на предприятии составляет 35 тысяч рублей в месяц. Специалисты работают сутки через трое. При этом недостатка кадров нет.

В зале оперативной дежурной смены оборудована видеостена. На экране работники могут отслеживать движение транспорта, возникновение пожаров, работу коммунальной техники и многое другое. Причем на видеостену можно выводить как единую карту происходящего в городе, так и показывать информацию более фрагментарно.

«Сегодня мы увидели, что работа ЕДДС хорошо организована, помещения оснащены всем необходимым. Нам сказали, что служба оперативно получает информацию от горожан. Но город растет, людей становится больше, а значит и численность абонентов увеличивается. Надеюсь, что те темпы, которые взяли специалисты, останутся теми же», – отметил председатель думской комиссии Сергей Воронин.

Добавим, что Единая дежурно-диспетчерская служба работает в Екатеринбурге с 2012 года. Ее деятельность направлена на то, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций и максимально снизить время реагирования экстренных служб на происшествия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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