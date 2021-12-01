Из-за инцидента в аэропорту Челябинска самолеты направляли в Екатеринбург (ФОТО)

Екатеринбургский аэропорт Кольцово сегодня принимал рейсы, летевшие в Челябинск, – из-за авиапроисшествия в аэропорту имени Курчатова.

«В связи с закрытием аэропорта Челябинска сегодня в период с 03:50 до 5:00 на запасной аэродром в Екатеринбург прибыли шесть рейсов: WZ-1284 Сургут – Челябинск, FV-6227 Москва – Челябинск, FV-6461 Санкт-Петербург – Челябинск, A4-249 Ростов – Челябинск, DP-549 Санкт-Петербург – Челябинск, DP-413 Москва – Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков. В настоящее время рейсы готовятся к вылету в пункт назначения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово.

В транспортной прокуратуре рассказали, что около половины третьего при заходе на посадку в аэропорту Челябинска самолет, летевший из Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он уехал по сугробам на 25 метров.

В момент инцидента на борту Bombardier компании UVT Aero, прибывшего из Казани, находились 32 пассажира и 3 члена экипажа. К счастью, никто не пострадал, судно не получило видимых повреждений и было отбуксировано на взлетно-посадочную полосу. «Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Сычева

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