Пассажирский автобус на трассе столкнулся с иномаркой. Есть погибший (ФОТО)

Сегодня в 03:20 на 36-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган автомобиль «Митсубиси» столкнулся с автобусом «Голден Драгон» ехавшим навстречу со стороны Каменска-Уральского.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, водитель иномарки выехал на встречную полосу. В результате столкновения с автобусом он погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель и 25 пассажиров автобуса не пострадали.

Водитель автобуса пояснил, что «Митсубиси» появился на встречной полосе совершенно неожиданно, столкновения избежать не удалось. Автобус двигался по маршруту № 999 Курган – Екатеринбург, выехал в 22 часа 40 минут.

Опознать водителя легкового автомобиля из-за полученных травм не удалось. Предварительно это житель Екатеринбурга 1998 года рождения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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