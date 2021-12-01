За убийство возлюбленной в канун Дня святого Валентина тагильчанин получил 17 лет колонии

Житель Нижнего Тагила накануне Дня святого Валентина узнал, что сожительница бросает его, и в этом решении ее поддерживает брат. Разборка закончилась двойным убийством: женщина и ее родственник мертвы. Свердловский областной суд сегодня приговорил Алексея В. к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 13 февраля 2021 года в квартире на улице Алтайской в Нижнем Тагиле женщина рассказала Алексею, что уходит от него, ее брат решение поддержал и высказал свояку, что тот слишком много пьет и слишком часто бьет сожительницу. Это случилось около 23:30, затем Алексей набросился на брата возлюбленной: бил его руками по голове и колюще-режущим предметом в живот, после чего этим же оружием ударил женщину в шею. Около 5:30 утра мужчина скончался, его сестра умерла 26 февраля в больнице.

Дебошир на суде вину не признал, по его версии, он защищался от нападок мужчины, а женщине, возможно, случайно нанес ножевое ранение. Точных обстоятельств он не помнит, так как был сильно пьян. Свердловский областной суд назначил Алексею наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Также суд взыскал в пользу родственника погибших компенсацию морального вреда и затрат по захоронению тел. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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