У меня есть бизнес, как получить деньги? Лайфхаки для предпринимателей

В Свердловской области уже больше года работает инвестиционная платформа для предпринимателей «ВДело». За это время малый и средний бизнес смог получить более полумиллиарда рублей на свои проекты. Мы изучили возможности платформы и делимся советами, как повысить свои шансы на получение денег.

«ВДело» – онлайн-платформа для инвестирования, которая объединяет тех, кому нужны деньги на развитие, и тех, кто готов эти деньги дать. Получить заем через платформу могут предприниматели (ИП и юрлица), которые зарегистрировались на платформе и представили свой проект. Ограничений по целям займа нет, а сумма – от 50 тыс. рублей до 1 млрд рублей.

Для начала необходимо пройти регистрацию на сайте «ВДело»: заполнить данные о себе и карточку проекта. Необходимо указать цель займа, запрашиваемую сумму, срок займа и срок сбора средств. Подсказка: если требуется более миллиона рублей, то лучше привлекать деньги поэтапно и раздробить займ, так сбор пройдет быстрее, либо добавить залог. Стоит указать суть контракта (можно приложить фото и видео), опыт реализации подобных проектов, есть или нет другие непогашенные займы. Если бизнесмен уже брал деньги на платформе и успешно их вернул, это будет плюсом. В конце анкеты будет поле «Дополнительная информация» – туда можно вписать все, что может заинтересовать инвесторов. Потребуется также указать поручителей.

Формальная часть на этом заканчивается: через 1-3 дня проект будет рассмотрен и опубликован на платформе.

Есть несколько способов, как быстрее найти инвесторов.

1. Запишите видеообращение – это повышает интерес к проекту и уровень доверия к автору.

2. Укажите залог – требование не обязательное, но рейтинг увеличивает.

3. Проверьте текст на орфографию и пунктуацию – стопроцентной грамотности от вас не требуется, но вал ошибок может отпугнуть инвесторов.

4. Подключите соцсети – расскажите о проекте в Instagram, Telegram, Facebook, попросите друзей о репостах и предложите им стать вашими инвесторами. Самая лояльная аудитория там, где вас уже знают.

За год через «ВДело» было выдано более 250 займов на сумму 0,5 млрд рублей, почти 150 млн рублей уже возвращено. Платформа имеет лицензию ЦБ, деньги выдаются на срок от 20 дней до 12 месяцев под 11-24% годовых. А главное, решение принимают живые люди, это не банковский скоринг, и ставку можно снизить, если проект понравится потенциальным инвесторам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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