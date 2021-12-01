704 новых случая Covid-19 зафиксировано в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 704 новых случая Covid-19, в том числе 168 в Екатеринбурге. Общее число случаев с начала пандемии составляет 179 973.

726 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии, 455 из них в реанимации, в том числе 365 на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 5592 человек.

За прошедшие сутки от Covid-19 умерло 33 человека, а с начала пандемии – 8462.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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