Социальный бюджет Екатеринбурга вырастет до 4 миллиардов рублей

Расходы на социальную политику в Екатеринбурге в 2022 году составят чуть более 4 миллиардов рублей. При этом город вкладывает в эту сумму только порядка 5 миллионов. Остальные деньги поступают из областного и федерального бюджетов. О параметрах бюджета в части социальных трат сообщила сегодня на заседании профильной комиссии гордумы Екатеринбурга начальник финансового департамента Анна Турунцева.

Так, 2,6 миллиарда рублей пойдут на компенсацию расходов льготников на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих заложено 286 миллионов рублей. Порядка 9,7 миллиона рублей бюджет потратит на ежемесячные выплаты почетным гражданам Екатеринбурга, 2 миллиона – на социальные выплаты многодетным семьям взамен земельного участка для строительства дома.

Кроме того, в бюджете отражены непрограммные социальные расходы для помощи молодым семьям. Это софинансирование покупки жилья (18 миллионов рублей) и региональная выплата на улучшение жилищных условий (4 миллиона рублей).

В текущем году расходы на социальную политику составили 3,8 миллиарда рублей, причем траты были увеличены на 150 миллионов рублей к концу года. Добавим, что после ликвидации горздрава в социальном бюджете Екатеринбурга больше не закладываются деньги на здравоохранение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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