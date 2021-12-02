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Четверг, 2 декабря 2021, 11:01 мск

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На Урале ищут мужчину, который специально рассыпает мусор мимо контейнера (ВИДЕО)

В Свердловской области ищут мужчину, который целенаправленно рассыпает мусор мимо специально предназначенного для этого контейнера. Видео из города Сухого Лога опубликовал регоператор по обращению с отходами «Спецавтобаза». На картинке видно, как мужчина подходит к бачку, вокруг которого идеально чисто, а затем вытряхивает мусор из пакета и ретируется с «места преступления».

Мужчина высыпает мусор мимо бака

Видео было снято на улице Милицейской. «Отходы из контейнера вывозим по этому адресу ежедневно, а собственник бака следит за чистотой – на записи видно, что вокруг мусора нет. Те, кто выбрасывают отходы в неположенном месте, нарушают закон, за это предусмотрена административная ответственность», – отметили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Елена Сычева

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