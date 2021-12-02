Екатеринбуржец рассчитался поддельной пятитысячной за пиво. Теперь его ищет полиция

В Екатеринбурге мужчина рассчитался за пиво поддельной купюрой достоинством в пять тысяч рублей. Все произошло в алкомаркете на улице Искровцев в Кировском районе. Продавщица, по видимому, что-то заподозрив, проверила билет банка России на просвет, но не распознала подделку, и отдала покупателю товар и сдачу. Только когда он ушел, она решила еще раз проверить банкноту и вызвала сотрудников полиции. «Подозрительную купюру изъяли и направили на исследование, которое подтвердило, что банковский билет поддельный. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт поддельных денег», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина, рассчитавшийся поддельной купюрой, попал на записи камер видеонаблюдения, установленных в алкомаркете. Его разыскивает полиция. Всех, что знает о местонахождении сбытчика фальшивки, просят сообщить данные по телефонам: +7(912)213-29-45 (отдел по борьбе с экономическими преступлениями), +(343)294-14-94 (дежурная часть полиции) или по линии 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Сычева

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