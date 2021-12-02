Впервые с конца октября число новых случаев Covid-19 опустилось ниже 700

Впервые с 29 октября в Свердловской области число новых случаев заболевания коронавирусом опустилось ниже 700 за сутки и составило 698 (в Екатеринбурге – 129).

Как сообщают в оперштабе, этому способствовала вакцинация. По данным на 2 декабря, первым компонентом привито более 1,9 миллиона человек, более 1,6 миллиона завершили вакцинацию. В конце прошлой недели в области было привито 46,4% взрослого населения, цель – довести коллективный иммунитет до 80%.

В то же время 720 больных на сегодня находятся в тяжелом состоянии, 457 из них лежат в реанимации, в том числе 369 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 5 360. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки зарегистрирован 31 случай смерти больных ковидом, всего с начала пандемии – 8 493.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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