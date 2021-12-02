В магазине покупательнице посоветовали подделать QR-код, чтобы сдать бракованный товар

В одном из популярных магазинов екатеринбурженке посоветовали подделать QR-код, чтобы сдать некачественный товар, который ей доставил курьер.

В редакцию «Нового Дня» обратилась Ирина, которая заказала в магазине «Детский мир» игрушки в подарок своему ребенку. «Обычно я сама хожу за игрушками, но сейчас туда не пускают без QR-кода, а я кормящая мама, поэтому прививку не ставила. – Заказала несколько игрушек онлайн, на следующий день их привез курьер. Я мельком посмотрела в пакет, так как очень торопилась за старшим в садик, и не проверила все как следует. На следующий день мы увидели, что коробки вскрыты, без всякой пленки, открыли их, а там использованные игрушки. Прямо видно, что ими либо кто-то играл, либо они сами по себе бракованные. На машинах царапины, колеса погнуты, и еще по мелочи разные повреждения. Я и не думала, что магазин может отправить брак, учитывая, что раньше все было хорошо и проблем не возникало», – рассказала Ирина.

Она обратилась в службу поддержки на сайте «Детского мира», однако там ей сказали, что нужно приехать в магазин, чтобы обменять игрушки.

«Я пояснила, что не могу приехать лично, потому что у меня нет QR-кода, поэтому я и заказала доставку. На это мне ответили, что я сама виновата, так как не проверила игрушки при курьере, – сказала Ирина. – Раньше я ничего не покупала онлайн и совсем не думала, что игрушки могут быть потрепанные, это им и сказала. Я попросила прислать курьера, чтобы он заменил товар на новый, но в «Детском мире» отказались. Сказали: вам надо – поезжайте сами в магазин, а если нет кода, можно попросить кого-то сходить или вообще попросить куар у знакомых, или подделать. Настроение испортилось моментально: как же так можно относиться к клиентам, деньги-то заплачены немалые!»

«Новый День» обратился в Роспотребнадзор по Свердловской области. Там пояснили, что если товары продаются дистанционно, продавец должен уведомить покупателя о том, как направлять претензию о товаре. Если информация предоставлена не была, то потребитель может направлять претензии любым способом и в любой форме. Информация об этом должна быть представлена на официальном сайте.

На сайте «Детского мира» размещена информация только о порядке возврата покупок, и согласно ей, товар можно вернуть только при личном посещении розничного магазина. То есть Ирина, вероятно, не сможет вернуть игрушки дистанционно. Однако о порядке замены товара на сайте ничего не написано.

По общему правилу, установленному ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя.

В Роспотребнадзоре посоветовали Ирине обратиться в адрес продавца с претензией. А в случае отказа от удовлетворения требований спор может быть разрешен судом.

«Новый День» направил вопросы по поводу инцидента в интернет-магазин «Детский мир», как только придет ответ, мы его опубликуем.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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