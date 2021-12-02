Прокуратура заставила минздрав Свердловской области заплатить 500 тысяч фельдшерам, переехавшим в Тавду

Прокуратура Свердловской области через суд заставила министерство здравоохранения региона выплатить компенсацию трем фельдшерам из-за переезда в город с численностью населения менее 50 тысяч жителей.

Врачи устроились на работу в Тавде. После они обратились в региональный минздрав с просьбой выплатить им по 500 тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки. В ведомстве им отказали.

Тогда они обратились в прокуратуру. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на Министерство обязанность заключить с медицинскими работниками договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с ее последующей выплатой двум работникам в размере по 500 тыс. рублей каждому, одному работнику – за период работы в должности фельдшера скорой помощи», – сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью старший советник юстиции Марина Канатова.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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