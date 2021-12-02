В Солнечном микрорайоне в будущем появятся 5 школ и 11 детских садов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в Солнечном микрорайоне. Предполагается, что на участке между улицей Лучистой и ЕКАДом в будущем появятся несколько социальных объектов. В частности, планируется построить пять школ, рассчитанных на 6 600 школьников, и 11 детских садов на 3 350 мест. В перспективе в микрорайоне также появятся поликлиника, станция скорой помощи, пожарное депо. Еще одним важным объектом Солнечного станет центр художественной гимнастики.

В администрации также рассказали, как будет обеспечена транспортная доступность динамично развивающего микрорайона. «Для решения этих задач в Солнечном запланирована прокладка трамвайной линии и строительство городского метро. Согласно проектам, транспортно-пересадочный узел разместится на пересечении улиц Лучистой и Нескучной», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в Солнечном проживают около 10 тысяч человек. Район строится на площади 362 гектара. В ближайшие десять лет здесь планируется ввести около 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а численность населения увеличится до 85 тысяч человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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