Пожилой пешеход погиб в ДТП на Сибирском тракте (ФОТО)

Пожилой мужчина-пешеход погиб в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге.

В пресс-службе городского ОГИБДД сообщили, что это случилось в четверг, 2 декабря, около 19:45 на 20 километре Сибирского тракта. Женщина на «Шевроле Круз», двигаясь со стороны улицы Главной в сторону Реактивной, сбила пешехода, переходившего дорогу по зебре. 73-летний мужчина скончался на месте.

Установлено, что водителю 41 год, стаж управления автомобилем – 17 лет. Замечена в нарушений правил дорожного движения 13 раз, неоплаченных штрафов нет, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии женщина была трезвой.

Она пояснила, что проезжая переход, пешехода не видела, потом почувствовала удар в зеркало заднего вида, наезда избежать не удалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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