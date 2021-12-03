Из-за скачка цен на корм домашних животных переводят на дешевые аналоги, для бездомных – собирают деньги (ФОТО)

За последние несколько месяцев корма для кошек и собак подорожали на 20-40%, а с прошлого года – в 2 раза. Это касается и эконом-сегмента, и линеек премиум-класса. Владельцы домашних питомцев ищут более дешевые аналоги. Но хуже всего ситуация с содержанием кошек и собак в приютах. «Зоозащита» ежемесячно тратит десятки тысяч рублей только на еду, собирать средства становится все тяжелее.

Домашних кошек и собак ждет новая диета

«Цены на корм для кошек очень возросли. Мы давали своим двум питомцам корм ProPlan (Purina). Покупали сразу 10 килограммов. По акции на «Озоне», например, можно было за 4200 рублей найти, максимум за 4600 руб. Потом корм становился все дороже и дороже. В ноябре дешевле 5400 рублей по акции я не нашла. Заказала в итоге Blitz: 10 кг за 3400 рублей. 10 килограммов нам хватает на 5 месяцев примерно», – рассказала жительница Екатеринбурга Юлия.

Прокормить животных, имеющих проблемы со здоровьем, – еще дороже. «У нас лечебный корм для кошек с патологиями почек от Purina. Пачка 1,5 килограмма в прошлом году стоила около 900 рублей, в апреле 2021 года – 1796 рублей, в октябре – 1886 рублей, вчера – 2144 рубля. В месяц уходит более двух пакетов на двух кошек. То есть только на корм мы тратим 4,5 тысячи в месяц, – рассказала екатеринбурженка Светлана. – Но корм мы менять не будем, потому что более дешевые аналоги – не наш вариант. Коты возрастные, с проблемами по здоровью. Мы экономим на наполнителе».

Как рассказала «Новому Дню» эксперт по кормам для животных Елена (занимается закупом для зоомагазинов), дорожают в основном корма премиум-класса: Hills, Purina, Royal Canin, Brit и так далее.

«Корпорации объясняют это тем, что растет курс доллара, поэтому растут и цены на сырье. Но на самом деле это не так. Например, многие холистические марки делают повышение максимум два раза в год, хотя они тоже используют сырье, приобретаемое за доллары. А тот же Royal Canin повышает цены четыре раза в год, – рассказала Елена. – Для примера: 5 лет назад вся лечебная линейка марки стоила примерно 1500 рублей за пачку 2 килограмма. Сейчас – от 2400 рублей. Лидеры по повышению цен – Purina и Royal Canin».

Скачок цен в эконом-сегменте бьет по зоозащитникам

Корма в эконом-сегменте для кошек и собак тоже дорожают, говорят владельцы питомцев и зоозащитники. Например, в начале осени 750-граммовая пачка эконом-корма для кошек One от Purina стоила 250-280 рублей, сейчас – от 330 рублей. То же самое и с линейками для собак.

От подорожания кормов больше всего страдают зоозащитники. Как рассказала «Новому Дню» руководитель организации «Зоозащита» Анна Вайман, сейчас у них на попечении 250 собак и 150 кошек. И львиная доля всех расходов приходится как раз на закупку корма.

«На самой крупной передержке у нас содержится 80 животных. В месяц у нас уходит 100 тысяч рублей только на корма. И это эконом-класс, не премиум. Мы изыскиваем возможности покупать не самый ужасный корм, ищем оптимальный вариант, но все равно это более 1475 рублей за мешок для одной собаки, его хватает на месяц. Для нас – огромная нагрузка», – рассказала Анна Вайман.

Деньги на содержание животных «Зоозащита» собирает с помощью неравнодушных горожан и финансовых кураторов. Но, по словам Анны Вайман, сейчас суммы на содержание одного животного в месяц выросли, а вот благосостояние людей – нет. И все сложнее становится набрать нужную сумму.

«Мы обращаемся к неравнодушным горожанам, чтобы они собирались в команды финансовых кураторов. Каждый может переводить какую-то посильную сумму. Кто-то 100 рублей, но зато каждый месяц, кто-то 200, 500. Из таких маленьких взносов собираем необходимые 3000 рублей на содержание и 1500 рублей на корм – на одну собаку в месяц. Если собраться нескольким кураторам, то удается собрать необходимую сумму. Но в последнее время люди стали хуже откликаться», – рассказала Анна Вайман.

Если вы хотите помочь «Зоозащите», вся информация о том, как это сделать, есть в профиле фонда в инстаграм: @zoozashita_ekb. Ниже публикуем инструкцию: как можно стать финансовым куратором животного.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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