В Свердловской области из-за коронавируса на ИВЛ попали 368 пациентов

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 697 новых случаев Covid-19. Понемногу суточное число заражений снижается, однако по-прежнему в регионе от коронавируса умирают десятки людей. За последние 24 часа подтверждены 32 случая смерти больных новой коронавирусной инфекцией. Всего в списке жертв Covid-19 8525 свердловчанина.

Сейчас в больницах региона находятся почти 6 тысяч зараженных. «Состояние 716 госпитализированных оценивается как тяжелое, 452 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 368 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 5072. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе региона.

Добавим, за последние сутки из больниц выписали 475 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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