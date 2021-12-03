Свердловский Россельхознадзор забраковал партию сгущенки

Лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила некачественное сгущенное молоко. Исследование проб показала, что продукт не соответствует ГОСТу.

«На маркировке продукта указано, что массовая доля жира не менее 8,5%. А мы в данном виде сгущенного молока жира практически совсем не выявили, менее 1%», – пояснила заместитель директора, руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» Ирина Топоркова.

Также в сгущенке был завышен уровень влаги: при норме не больше 26,5% в забракованной партии она была больше 30%.

В ведомстве сообщили, что это может быть намеренная фальсификация производителя ради получения большей прибыли. Для этого можно использовать в качестве сырья молочную сыворотку или какой-то вид обезжиренного молока. Качественный же товар производят из цельного сгущенного молока или сливок.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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