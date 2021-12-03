Пятилетняя девочка разобрала розетку и погибла от удара током

В прокуратуре Сухого Лога проверяют сообщение о гибели пятилетней девочки от удара током.

По предварительной информации, трагедия случилась 1 декабря около 21:00. Девочка сломала настенную розетку и взялась руками за оголенные провода. Удар током оказался смертельным. В это время мать ребенка была на работе, но отец находился дома.

Точная причина смерти девочки будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего, проверит семью, в которой рос ребенок.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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