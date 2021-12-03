В Екатеринбурге пройдут две рождественские ярмарки – православная и европейская

В Екатеринбурге на следующей неделе открываются сразу две рождественские ярмарки, причем обе – 9 декабря. Одна из них европейская, другая – православная.

Так, в рамках Екатерининских дней по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в КОСК «Россия» пройдет традиционная VIII православная ярмарка «Рождественский подарок». Она откроется молебном в полдень 9 декабря. На выставке можно будет купить подарки и сувениры к Новому году и Рождеству – иконы, церковную утварь, греческий ладан, духовную литературу, ювелирные изделия, монастырский мед, а также «светские» товары, например, мыло ручной работы, домашний текстиль, одежду из экологически чистых тканей, унты, изделия народных промыслов, павловопосадские платки и монгольский трикотаж, а также масла холодного отжима, восточные сладости, белорусские конфеты, камчатские морепродукты и многое другое. «На выставочной площадке в день открытия будет пребывать икона великомученицы Екатерины. По окончании молебна в день открытия пройдет мастер-класс «Рождественский декор» от школы храмовой флористики, который проведет ее руководитель Елена Москаленко», – уточнили в пресс-службе епархии.

В этот же день в Историческом сквере откроется европейская ярмарка «Зима Тепло», которая стала традиционной для Екатеринбурга. На Плотинке также можно будет купить новогодние сувениры, привезенные из Европы, – это эльфы в спичечных коробках, игрушечные кони, адвент-календари с шоколадом, елочные украшения. Для любителей поесть на ярмарке в Историческом сквере будет сразу несколько точек – с традиционными венскими вафлями, с русскими самолепными пельменями, с супами в съедобных стаканчиках, с деревенскими сырами, полезными сладостями, с блинами и многим другим. «Зима Тепло» будет работать с 9 по 12 декабря включительно с 16:00 до 21:00.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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