Уральцы смогут наблюдать комету Леонарда в первой половине декабря (ФОТО)

К Земле приближается комета Леонарда, которая обещает стать самой яркой в этом году. Лучшее время для ее поисков в небе – первая половина декабря. Астрономы рассчитывают, что в средних широтах России, в том числе на Урале, космическую гостью можно будет увидеть даже невооруженным взглядом. Обладатели острого зрения смогут разглядеть ее как туманное пятнышко при условии ясного и темного неба. Но наблюдать небесное тело лучше через бинокль.

Вечерняя видимость кометы C2021 A1 Leonard около 18:00

«Комету можно будет увидеть по вечерам очень низко над горизонтом в северо-западной части неба, сразу после захода Солнца. Либо перед утренней зарей в северо-восточной части неба.

Видимость кометы C2021 A1 Leonard около 7:00

Утром 6, 7 и 8 декабря хорошим ориентиром для поиска будет самая яркая звезда северного полушария Арктур. 16 декабря комета пройдет рядом с Венерой. Поэтому по Венере, как самой яркой планете в небе, можно ориентироваться при поиске кометы и в остальные дни», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Прогнозируемый блеск кометы Леонарда в десятых числах декабря составит +4 звездной величины. В черте города для невооруженного взгляда доступны звезды с блеском +3 звездной величины.

Комета C/2021 A1 (Leonard) была открыта 3 января 2021 года американским астрономом Грегори Леонардом. Объект летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с. Свой перигелий (максимальное сближение с Солнцем) комета пройдет через год после своего открытия – 3 января 2022 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»