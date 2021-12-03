На Средний Урал идут сильные снегопады, затем ударят морозы

Кратковременная оттепель в Свердловской области сменится умеренно морозной погодой. В ближайшие выходные на территорию региона придет атлантический циклон. Он принесет обильные осадки: на севере области будет идти снег, на юге – дождь. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке -2…-4 градуса, на крайнем севере возможны морозы до -22 °C. Днем наступит оттепель, в южных районах потеплеет до +4.

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 4 декабря. Из-за резкой смены дневной и ночной температуры ожидается гололед на дорогах. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить дальние поездки на автомобиле и туристические походы на природу.

Кратковременная оттепель сменится резким похолоданием к концу воскресенья. По прогнозу уральского гидрометцентра, первая половина следующей недели ожидается умеренно морозной: 6-8 декабря ночью будет -10…-15 градусов, на севере – морозы до -25 °C. Днем воздух прогреется до -8…-13, на севере будет держаться температура -13…-18 °C. Во второй половине недели станет чуть теплее, температура повысится на 5-7 градусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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