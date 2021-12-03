«Коляда-театр» закрылся на четыре дня, чтобы с размахом отметить юбилей

Завтра, 4 декабря, самый знаменитый в Екатеринбурге некоммерческий «Коляда-театр» отметит 20-летие, а его основателю Николаю Коляде исполнится 64 года. В честь этого Коляда решил на четыре дня закрыть театр. Все актеры уехали отдыхать и отмечать праздник на турбазе.

«Театр закрыт. Мы все, 59 человек, уехали на турбазу праздновать 20-летие театра!» – написал Николай Коляда в своих соцсетях.

4 декабря 2001 года считается днем основания «Коляда-театра», потому что именно в этот день, в день своего рождения, Коляда получил документы на некоммерческое партнерство. Ранее драматург рассказывал, что назвал так театр не только из-за своей фамилии, но и потому, что был такой языческий бог Коляда, рождественская песня тоже зовется колядой.

«Я в лепешку расшибусь, но это будет лучший театр в городе. У него будет своя труппа, свой штат и зал мест на 100-120», – говорил Николай Владимирович в своем интервью в 2001 году журналу «Деловой квартал».

Обещание свое основатель сдержал. Сейчас у театра действительно есть зал на 120 зрителей и даже еще один маленький зал – на 50 мест. В театре работает около 60 человек. Актеров регулярно приглашают играть спектакли в городах по всему миру. За 20 лет театр был во Франции, Польше, Израиле, Сербии и многих, многих других странах. Почти каждый год (за исключением прошлого пандемийного) «Коляда-театр» по месяцу гастролирует в Москве, где собирает полные залы.

К работе «Коляда-театр» вернется 7 декабря. Зрителей ждет два спектакля: «Зеленый палец» и «Капсула времени».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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