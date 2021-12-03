Половину ковидных коек вернули к профильному оказанию медпомощи

Заболеваемость Covid-19 на Среднем Урале имеет тенденцию к снижению. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге.

«Сейчас идет некоторое снижение случаев ковида, но в это же время распространяется грипп, другие ОРВИ. Половина ковидных коек переведены в плановый режим работы – это 600 коек. Снижение случаев коронавируса – результат вакцинации», – рассказал спикер.

При этом чиновник отметил, что нагрузка на врачей все еще очень большая: «Они работают день и ночь. Врачи ждут от нас реальной помощи, это ответственность в части вакцинирования. Вакцина проверена, показала эффективность. Я сегодня поставил второй компонент «Спутника V», привившись второй раз».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Мария Зыкова

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