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Пятница, 3 декабря 2021, 16:57 мск

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Вице-губернатор Креков: в Свердловской области только 2% непривитых педагогов

В Свердловской области чуть более 2% педагогов не поставили прививки от коронавируса. Все они были переведены на удаленный режим работы, сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Ранее в СМИ появилась информация об отстранении от работы почти тысячи учителей, не прошедших обязательную вакцинацию.

«Речь идет об отстранении от работы с детьми и коллегами, они [педагоги] уходят на удаленный режим. Невакцинированный человек может легко заболеть и заразить. Сейчас у нас два с небольшим процента непривитых среди педагогов. Невакцинированный человек представляет опасность для окружающих», – заявил Павел Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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