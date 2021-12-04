российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 4 декабря 2021, 12:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Еще 35 человек в Свердловской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки на Среднем Урале от Covid-19 умерли 35 человек, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии от вируса скончались 8560 свердловчан.

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 692 случая Covid-19, в том числе 114 в Екатеринбурге. Сейчас 721 свердловчанин находится в тяжелом состоянии, 361 подключен к аппарату ИВЛ.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 182 060 человек. Выписано за сутки 486 свердловчан, а общее число достигло 158 750.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Пандемия коронавируса, Россия,