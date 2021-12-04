Еще 35 человек в Свердловской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки на Среднем Урале от Covid-19 умерли 35 человек, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии от вируса скончались 8560 свердловчан.

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 692 случая Covid-19, в том числе 114 в Екатеринбурге. Сейчас 721 свердловчанин находится в тяжелом состоянии, 361 подключен к аппарату ИВЛ.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 182 060 человек. Выписано за сутки 486 свердловчан, а общее число достигло 158 750.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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