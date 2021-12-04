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Суббота, 4 декабря 2021, 14:54 мск

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Прокуратура начала проверку по факту горного удара на шахте на Среднем Урале

Прокуратура Североуральска организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте «Черемуховская-Глубокая».

По предварительной информации, вчера около 12 ночи на шахте в Североуральске произошел горный удар: «Работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших в результате инцидента не имеется», – говорится в сообщении ведомства.

Североуральск, Никита Кондрашин

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