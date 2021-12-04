Прокуратура начала проверку по факту горного удара на шахте на Среднем Урале

Прокуратура Североуральска организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте «Черемуховская-Глубокая».



По предварительной информации, вчера около 12 ночи на шахте в Североуральске произошел горный удар: «Работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших в результате инцидента не имеется», – говорится в сообщении ведомства.

Североуральск, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»