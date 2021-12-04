МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

МЧС продлило предупреждение о непогоде на Среднем Урале. По информации синоптиков, завтра в регионе местами сохранятся порывы ветра до 16 м/с. Будет идти сильный мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ночью температура на юге области будет +2...-3 °C, а на крайнем севере до -25 градусов ниже нуля. В Екатеринбурге ночью температура составит 0…-2 °C. Днём она не изменится, а к вечеру похолодает до -4.

«Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром», – говорится в сообщении МЧС.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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