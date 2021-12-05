ФК «Урал» победил в Москве «Локомотив» и покинул зону вылета

Футбольный клуб «Урал» в гостях обыграл «Локомотив» со счётом 0:1 в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 40 минуте судья назначил пенальти в ворота москвичей после того, как защитник «Локомотива» Тин Едвай сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал полузащитник уральцев Рафал Аугустыняк.

На 47 минуте Тин Едвай за грубую игру – наступил шипами на ногу лежащего Кирила Колисниченко – получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. До конца встречи столичная команда имела несколько опасных моментов: мяч дважды попадал в перекладину «шмелей», но свердловчане удержали преимущество в счете.

«Урал» прервал 7-и матчевую серию без побед и как минимум на один день, до игры ближайших преследователей, поднялся с последней, 16-й, на спасительную 12-ю строчку в турнирной таблице. Сейчас у подопечных Игоря Шалимова 16 очков.

Последнюю игру в 2021 году команда из Екатеринбурга проведёт на выезде: 11 декабря они сыграют с «Ростовом».

Москва, Никита Кондрашин

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