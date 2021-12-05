На Белоярской АЭС построят хранилище радиоактивных отходов

Свердловские археологи дали положительное заключение на строительство хранилища для радиоактивных отходов на территории Белоярской АЭС в Заречном городском округе. Об этом сообщается в акте, которое опубликовало региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Первый участок площадью 2,6 гектаров – пустырь, окруженный хозяйственными и офисными зданиями АЭС. Второй участок, 2,7 га – поле, которое находится на территории четвертого блока станции. Третий участок, 3,36 гектаров, расположен в лесистой местности рядом с одними из въездных ворот на АЭС.

Чтобы дать положительное заключение, эксперты из Института Истории и Археологии УрО РАН проверили все три участка на АЭС на наличие объектов культурного наследия:«Авторы исследований заключают, что в результате проведенных в 2021 г.изысканий на территории испрашиваемого земельного участка археологические памятники не выявлены», – сообщается в акте.

После ученый из Пермского федерального исследовательского центра Уро РАН, изучив исследования коллег, одобрила строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды.

Заречный, Никита Кондрашин

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