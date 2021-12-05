Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области снижается 10 дней подряд

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 687 случаев Covid-19, в том числе 122 в Екатеринбурге. По официальной статистике, число заразившихся снижается с 26 ноября.

Погибли от короновируса 34 человека, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии от вируса умерло 8594 свердловчанина. Сейчас 686 человек в регионе находится в тяжелом состоянии, 351 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 182 747 человек. Выписан за сутки 471 свердловчанин, а общее число достигло 159 221.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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