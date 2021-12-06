Трамвай врезался в легковушку в центре Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Радищева и 8 Марта случилось ДТП: трамвай врезался в легковой автомобиль. От удара у Toyota отвалился задний бампер. Информации о пострадавших нет.

Сейчас движение трамваев в районе перекрестка парализовано. Подробности уточняются.

Добавлено. Движение трамваев восстановлено в 10:50.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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