Врач скорой рискнул своей жизнью и запустил сердце утопленницы ударом тока

В Екатеринбурге врач скорой помощи спас женщину, рискуя своей жизнью. Бригаду вызвали в местный фитнес-клуб, где утонула женщина. Приехавшие на место медики зафиксировали клиническую смерть, но реаниматолог Евгений Аникин принял решение откачать ее, используя дефибриллятор. Проблема в том, что утопленница лежала на мокром полу в опасной близости от воды, а времени на то, чтобы обсушить ее и унести в безопасное место, не было.

«Он принял решение в одиночку провести реанимационные действия, быстро разогнав всех присутствующих на безопасное расстояние. Раз за разом он запускал высоковольтные импульсы, рискуя сам быть пораженным электрическим разрядом. Наконец, усилия увенчались успехом – сердце пациентки заработало. Женщину увезли в стационар в стабильном состоянии, а через некоторое время благополучно выписали», – сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

Евгений Аникин работает в СМП 23 года. По его словам, за это время ему не в первый раз пришлось вынужденно нарушать технику безопасности для спасения жизни. Однажды его бригада спускалась в шахту лифта к пострадавшим, в другой раз – в котлован заброшенного недостроенного здания. «Как я буду смотреть на человека, которому нужна наша помощь экстренно, и бездействовать? Специфика нашей работы – важность быстрого принятия решений. Где-то приходится пренебрегать собственной безопасностью. В скорой помощи работают и надолго задерживаются особенные люди, истинные фанатики своего дела. Для понимания того, о чем я говорю, приведу один факт. Из 14 моих однокурсников интернатуры в скорой помощи остались лишь двое. Зато те, кто работает не один год, понимают друг друга без слов», – говорит врач.

На скорой рассказали, что Евгений Аникин занимается и научной деятельностью, пишет кандидатскую диссертацию, выступает на всероссийских научных конференциях, а также заведует организационно-методическим отделом станции, но при этом продолжает работу в реанимационной бригаде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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