В уральском небе наступает время мини-парада планет

На этой неделе жители Урала снова могут наблюдать своеобразный мини-парад планет. Повторится ситуация начала ноября, когда в одном секторе неба окажутся Венера, Сатурн и Юпитер. Их поочередно посетит спутник Земли – Луна. Только в этот раз планеты визуально будут еще ближе друг к другу.

Наилучший день для наблюдений – 7 декабря, так как на эту дату метеорологи прогнозируют холодную и ясную погоду. В этот день Луна окажется рядом с Венерой (уголовное расстояние составит 2,4 градуса). В среду, 8 декабря, Луна переместится поближе к Сатурну (их разделят 4,7 градусов), а 9 декабря он будет виден рядом с Юпитером (расстояние в 5,4 градуса). Все планеты легко увидеть невооруженным глазом на фоне вечерней зари. Они будут располагаться низко над горизонтом в юго-западной части неба. Наблюдать за космическими объектами лучше через час после захода Солнца.

«Что интересно, в это время Венера будет располагаться поблизости от карликовой планеты Плутон. Увидеть Плутон даже в крупный телескоп (с диаметром объектива от 300 мм) будет очень проблематично, но Венера позволит понять, где сейчас на небе располагается это далекое небесное тело. 11 декабря Венера будет находиться примерно в 0,1 градусах от Плутона», – рассказал уральский астроном Владилен Санакоев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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