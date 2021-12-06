Заболеваемость Covid-19 на Среднем Урале идет на спад

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 682 случая Covid-19, в том числе 140 в Екатеринбурге. Но смертность от болезни остается высокой. Оперштаб зарегистрировал еше 33 летальных исхода. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 8627 свердловчан.

Постепенно сокращается и число тяжелых пациентов. На 6 декабря в больницах в тяжелом состоянии остаются 502 больных, из них 316 находятся на ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 4836 пациентов. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Всего за сутки врачи выписали после лечения 476 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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