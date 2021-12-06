«Автомобилист» уступил СКА со счетом 0:1

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл домашний матч против петербургского СКА. Встреча в КРК «Уралец» завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Первый период прошел без заброшенных шайб, хотя обе команды имели хорошие шансы открыть счет. А вот вторая двадцатиминутка прошла под давлением питерцев, что в итоге закончилось голом в ворота «Автомобилиста». Кирилл Марченко выкатился на пятак и пытался добить шайбу, екатеринбургский вратарь Дмитрий Шикин справился с его броском. Однако затем шайба отскочила к Даниилу Пыленкову, который закатил снаряд уже в пустой угол ворот.

В третьем периоде «Автомобилист» начал действовать более активно. В середине двадцатиминутки Ефим Гуркин отдал отличный пас Да Косте, и француз с неудобной руки все-таки пробил петербургского вратаря. Но судьи зафиксировали положение вне игры и гол не засчитали. На последний штурм ворот СКА у екатеринбуржцев уже не осталось сил. В итоге гости праздновали победу с минимальным преимуществом.

«Я считаю, равная игра была. В первом периоде были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Там соперник сыграл хорошо, они пластались, ложились под шайбы. Во втором периоде пропустили такой ненужный гол, не доработали в обороне. В третьем периоде тоже была пара неплохих моментов, но не хватило агрессии в атаке. Нам нужно было больше бросков, и больше закрывать вратаря соперника. Но ребята бились и старались. Повторю, игра была равной», – отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующие два матча «Автомобилист» проведет на выезде, где сыграет 10 декабря против «Локомотива» и 12 декабря против «Спартака».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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