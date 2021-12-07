В Академическом автобус улетел в яму для трамвайных путей (ФОТО)

В Академическом автобус № 46 улетел в кювет. Маршрутку развернуло против хода движения, передними колесами он угодил в яму, которую вырыли для прокладки трамвайных рельсов.

Авария произошла около семи часов утра, но до сих пор автобус находится там же, а правую полосу, предназначенную для общественного транспорта, закрывает машина ГИБДД. Из-за этого другие автобусы вынуждены перестраиваться в соседний ряд, что ещё больше замедляет трафик в час пик из Академического.

Судя по всему, в происшествии нет пострадавших. «Новый День» запросил в ГИБДД подробности ДТП.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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