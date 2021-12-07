В Екатеринбург вернулись зимние радуги (ФОТО)

В Екатеринбурге снова появились зимние вертикальные радуги. Световые столбы, также называемые гало, как правило, видны на восходе или закате солнца. Этот оптический эффект возникает из-за кристалликов льда, которые находятся в воздухе и отражают свет.

Отметим, сегодня в Екатеринбурге температура воздуха ночью опустилась до -20 градусов, днем синоптики обещают около -13 °C, сейчас из-за охлаждения ветром на улице температура ощущается как -26 °C. Однако уже завтра будет теплее – до -18 ночью и до -7 градусов днем, в последующие дни тенденция к потеплению продолжится.

Екатеринбург, Елена Сычева

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