Расходы на здоровье свердловчан в 2021 году увеличены на 12 млрд рублей

Расходы на здравоохранение в Свердловской области в 2021 году увеличены на 11,9 млрд рублей. Большая часть этой суммы уйдет на затраты, связанные с противодействием коронавирусу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта сумма увеличилась после внесения поправок в закон об областном бюджете-2021. Перед депутатами выступил Александр Старков, министр финансов. Он рассказал, что с учетом исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года прогноз по доходам увеличен на 23,9 млрд рублей, из которых 13,3 млрд – налоговые и неналоговые поступления, 9,6 млрд – безвозмездные. В частности, поступления по налогу на прибыль увеличились на 9,1 млрд рублей (до 101 млрд рублей) в результате роста цен на экспортную продукцию свердловских производителей. Уточненный прогноз по доходам 2021 года составляет 317,6 млрд рублей.

Расходы бюджета-2021 с учетом корректировки составят 358,3 млрд рублей. Почти 12 млрд рублей будут дополнительно направлены на финансирование здравоохранения, на строительство и развитие инфраструктуры будет выделено 3 млрд рублей, на транспорт и дорожное хозяйство – 4,6 миллиарда рублей, на социальную политику – 2,6 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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