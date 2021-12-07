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Вторник, 7 декабря 2021, 09:35 мск

Новости Екатеринбург

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На станции Екатеринбург-Пассажирский электричка сбила сотрудника вокзала

Сегодня утром на станции Екатеринбург-Пассажирский работница вокзала попала под поезд. По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, ЧП случилось в 08:27 на 9-м пути. Женщину сбил машинист электропоезда Екатеринбург – Дружинино. Пострадавшая находится в больнице.

К расследованию обстоятельств случившегося подключились следователи. Проводится проверка, добавили в Следственном управлении на транспорте.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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