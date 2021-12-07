Десятки родителей в Академическом отправляют школьников через поток машин ради экономии времени (ФОТО)

В Екатеринбурге десятки родителей ежедневно рискуют здоровьем и жизнью своих детей ради экономии нескольких минут – чтобы не стоять в пробке, они отправляют школьников через поток машин. Об этом «Новому Дню» рассказал житель Екатеринбурга Владимир. Ситуация повторяется каждый будний день на проспекте Академика Сахарова возле школы № 79.

«Школа находится на дублере и, видимо, чтоб не создавать толпу и не стоять в пробке там, не ждать, пока все проедут, родители оставляют машины на главной дороге, помогают детям перебраться через забор, и дети бегут в школу через поток машин. Что самое плохое – часто через забор перебираются первоклассники, то есть дети того возраста, в котором они должны запоминать, как правильно, а их родители вместо того, чтобы показывать, как безопасно, игнорируют все знаки дорожного движения, логику и здравый смысл. Каждый день я вижу таких человек по десять», – рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец.

По его словам, все это происходит от 7:30 до 7:55 – потом пробки на дублере у школы уже нет, так как, по всей видимости, в 8:00 начинаются уроки.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга пояснили, что подобная ситуация наблюдается не только у этой школы, но и у других учебных заведений. «К сожалению, родители сами создают аварийные ситуации, высаживая детей в неположенном месте и подвергая их опасности», – сказали агентству в Госавтоинспекции города, уточнив, что сотрудники ГИБДД проводят рейды возле таких школ, и, видя полицейских, родители соблюдают правила, но как только инспекторы уезжают, нарушают вновь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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