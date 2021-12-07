Почти на 20% выросло число пожаров в Свердловской области за год, 281 человек погиб

На Среднем Урале за 2021 год на 18% увеличилось число пожаров – это 11 тысяч случаев. Погиб 281 свердловчанин (на 40 больше, чем годом ранее), в том числе 17 детей. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев на пресс-конференции.



Одна из причин – в регионе рано установилась жаркая сухая и ветреная погода. Но опасным был не только весенне-летний период, но и зимний, когда люди активно отапливают жилье.

По сравнению с летними месяцами число бытовых пожаров с октября возросло на 59%. В частном секторе и садах – на 36%. Главная причина – неосторожное обращение с огнем. При этом в МЧС отмечают, что рост идет всегда с 23:00 до 04:00 часа утра с пятницы по воскресенье. «Люди после трудовых будней отдыхают. Бывает, что оставляют электрооборудование включенным или сигарету непотушенной», – пояснил Сергей Махнев.

Для уменьшения числа возгораний спасатели проводят профилактические операции. С октября сотрудники федерального государственного надзора обследовали 2000 домов и вынесли 1600 предостережений.

«В высотках (от 14 этажей) нарушения в том, что не работает качественно система защиты. Бывает, что полностью отсутствуют системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре. Либо имеет место разукомплектованность внутреннего противопожарного водопровода, то есть там, где должен быть пожарный шкаф с рукавами и стволами, это отсутствует. Также не работает система дымоудаления», – сообщил Сергей Махнев.

В пяти- и девятиэтажках основные нарушения – хранение вещей в коридорах: велосипеды, мебель, коляски, доски и прочее.

Штраф за нарушения для физических лиц – предупреждение или штраф 2-3 тысячи, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч, юрлица штрафуются от 150 до 200 тысяч рублей.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»