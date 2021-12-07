Убивший знакомого за долг в 500 рублей сядет на 15 лет

Мужчина не смог простить знакомому долг в 500 рулей и убил его – за что отправится в колонию на 15 лет.

Житель Свердловской области Сергей Асерхлицын 1994 года рождения признан виновным похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ) и убийстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в ночь на 3 июля 2016 года подсудимый вместе с другим мужчиной похитили в городе Карпинске молодого человека, который был должен мужчинам 500 рублей. Жертву вывезли в лес в районе посёлка Сосновка, там били, угрожали убийством и заставляли копать себе яму. Потерпевшего избивали деревянной дубинкой, бросили его на дно ямы и засыпали землей. От полученных травм и отсутствия воздуха молодой человек скончался.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мать убитого молодого человека не сразу заметила пропажу сына, потому что он планировал уехать в другой город и устроиться там на работу. Поэтому, не получая в течение нескольких дней вестей от сына, мать не волновалась. Тревогу забили 10 июля, когда Сергей не поздравил маму с днем рождения, что было на него непохоже. На следующий день она написала заявление в полицию об исчезновении сына.

Следствие установило личности убийц. Один из них показал место захоронения, его Свердловский суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Сообщник избежал приговора, так как скончался до его оглашения.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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