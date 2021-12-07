674 случая: заболеваемость Covid-19 в Свердловской области снижается

Заболеваемость Covid-19 снижается, сегодня зафиксировано самое низкое за последние несколько месяцев число заболевших – 674 случая за сутки, в том числе 257 в Екатеринбурге.

Общее количество больных в регионе – 184 103.

По данным регионального оперштаба, снизилось и количество тяжелых больных, сейчас их 712, из них 427 находятся в реанимации, в том числе 353 на аппаратах ИВЛ.

А уровень смертности от ковида остается прежним, за сутки в области скончалось 34 человека. Общее число смертей от коронавируса – 8 661.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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