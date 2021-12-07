На площади 1905 года почти закончили собирать елку. Льда нет (ФОТО)

В Екатеринбурге на центральной площади почти закончили собирать искусственную ель. На ее макушке уже установлена звезда, других украшений на конусе пока нет. Рабочие сейчас монтируют каркасы горок – правда, лед в ледовый город пока не завезли. До начала этой недели в городе было выше нуля градусов.

Новогодний городок откроют за считанные дни до праздника, 29 декабря. В этом году его тема – народные сказки и сказки Пушкина. Скорее всего, пускать на площадку будут без QR-кодов, по крайней мере, так пообещал на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Вчера в эфире e1.ru мэр Алексей Орлов рассказал, что в следующем году вместо горок здесь могут сделать каток – если горожане поддержат идею. Предложение вызвало неоднозначную реакцию: кто-то видит смысл в таком обновлении новогодней площади, кто-то указывает, что в центре есть катки, а вот елка и горки все равно нужны.

Также у горожан разделилось мнение по поводу кареты, которую накануне установили у ратуши: многие одобрили это украшение, но некоторые посчитали его излишне вычурным.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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