ЛГБТ-активистки из Екатеринбурга отсудили у гомофоба 86 тысяч рублей

Екатеринбургские активистки из Ресурсного центра для ЛГБТ Алла Чикинда и Анна Плюснина отсудили у оскорблявшего их хейтера 86 тысяч рублей.

В 2018-2019 годах в течение двух месяцев на телефон пиар-менеджерки Аллы Чикинды приходили СМС с оскорблениями от Тимура Булатова – петербургского активиста, выступающего против ЛГБТ-сообществ. Аналогичные сообщения он отправлял и на телефон юриста центра для ЛГБТ Анны Плюсниной.

Женщины обратились в прокуратуру Центрального района Санкт-Петербурга и там сообщения действительно признали оскорбительными, однако к ответственности Булатова не привлекли из-за того, что трехмесячный срок давности уже истек. Тогда Алла и Анна обратились в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать с обидчика компенсацию морального вреда – по 2 тысячи рублей за каждое оскорбление. И суд оказался на стороне активисток – после лингвистической экспертизы Булатова обязали выплатить 54 тысячи рублей Алле Чикинде и 32 тысячи Анне Плюсниной.

Юрист Александр Белик, защищавший девушек в суде, сообщает, что в делах Чикинды и Плюсниной стала ключевой настойчивость активисток. Как поясняет сама Алла Чикинда, представители ЛГБТ-сообщества часто сталкиваются с оскорблениями, но обычно такие дела не доходят до суда, потому что люди попросту не верят, что за оскорбления хейтера можно привлечь к ответственности через суд.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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