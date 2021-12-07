В День святой Екатерины медики из «красных зон» и семьи погибших врачей получили подарки и деньги

Сегодня в Екатеринбурге отмечают День святой Екатерины – небесной покровительницы города. В честь этого семьи медиков, погибших от коронавируса в период работы в «красных зонах», получат по 200 тысяч рублей. А для персонала, который работает с больными Covid-19, подготовили подарки.

Поддержать медиков, которые уже второй год подряд борются с коронавирусом, решил Фонд святой Екатерины. Учредители фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский приняли решение выделить семьям погибших врачей по 200 тысяч рублей, 19 семей получат деньги в ближайшее время. Кроме того, с самого утра по 18 больницам города развезли 4500 сладких праздничных подарков – именно столько специалистов работают с ковидными пациентами в «красных зонах» сегодня.

«Второй год подряд главные герои Екатеринбурга – медики, которые безостановочно ведут борьбу за жизнь пациентов «красных зон». Зачастую ценой собственной жизни. Посоветовавшись с министерством здравоохранения, учредители приняли решение вновь поддержать семьи погибших медиков, а также тех, кто продолжает борьбу с коронавирусом», – отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Кроме того, фонд вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением провел сегодня несколько мероприятий в честь небесной покровительницы Екатеринбурга. Днем у часовни святой Екатерины прошел праздничный молебен, который возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием и епископом Нижнетагильским и Невьянским Феодосием. По окончании богослужения все прихожане согревались теплым чаем со сладостями.

«В этот день хочется отметить, что мы счастливые люди, потому что в нашем городе прославляется имя святой Екатерины удивительным образом, – отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Добрые люди собрались и стали посвящать свою жизнь и свои силы святой великомученице. Едешь по городу, проезжает скорая помощь, а у нее на боку имя святой Екатерины. Попадаешь в больницу, и там на медицинском оборудовании имя святой Екатерины. Встречаешься с людьми, которые попали в беду: потоп или пожар, болезнь ребенка, – и именем святой Екатерины люди приносят помощь и утешение им».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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